Hijo de Will Smith confiesa su homosexualidad y quién es su pareja

Califronia, EU.- El joven Jaden Smith confesó durante una presentación en Estados Unidos, que sostiene una relación con Tyler, The Creator. Sobre el escenario de aquel evento, Smith dijo este rapero es su "maldito novio", mientras que este le observaba en la primera fila.

Solo quiero decir que Tyler, The Creator es el mejor amigo en este mundo y lo amo mucho. No solo eso, quiero decirles algo que Tyler no quiere decir, pero Tyler es mi maldito novio”, dijo.

Esto sucedió en el concierto de Beats 1 Radio y para no dejar dudas este chico escribió en twitter.“Sí, Tyler The Creator y yo se lo dijimos, no lo pueden negar”.

El talentoso chico confesaría su homosexualidad en el 2017 en una de sus canciones del álbum Flower Boy, en la cual declara haber besado a "hombres blancos desde el 2004".