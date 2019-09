"Hijo de tu p...": Mauricio Mancera agrede a 'El Negro' Araiza en 'Hoy'

Ciudad de México.- El conductor, Mauricio Mancera, el pasado jueves 5 de septiembre durante la dinámica de Hoy, 'canta la palabra', con el puño cerrado golpeó con fuerza a su compañero Raúl 'El Negro' Araiza, el cual retrocedió inmediatamente con un gritó de dolor.

En el video se puede ver como estaba por comenzar el enfrentamiento entre Mancera y Paul Stanley, mientras que 'El Negro' Araiza les decía cual era la palabra a cantar, tanto Stanley como Mauricio se 'lanzaron' a presionar el botón rojo.

Sin embargo, Mauricio empuño la mano y le dio un fuerte golpe a Raúl en la mano, la cual tenía sobre la mesa, ante esto retrocedió inmediatamente girtando.

Hijo de tu p..., estú..., wey no te puedo gritar porque, oye estás, me pega a mi en el dedo apropósito, en vez de (interrumpe Mauricio), no la metí ani..., no te voy a tratar mal. Viste como me eche hacía atrás", dijo Raúl.