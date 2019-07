¿Hijo del 'Loco' Valdés es gay? El actor le responde con burlas a tía que lo acusó

Ciudad de México.- Luego de que Felicia Garza revelara que su sobrino Marcos Valdés, hijo de Manuel 'El Loco' Valdés, es gay, el actor rompió el silencio y negó tener esta orientación sexual.

Incrédulo por las declaraciones de Garza, el hijo del 'Loco' respondió con varios gestos al programa Ventaneando y agregó:

¿Que mi tío o tía dijo que yo le dije eso?, ¿eso dijo ella?, en la vida yo he tocado ese tema con él o con ella, él conoce perfectamente a mi hijo y conoce perfectamente a mi ex mujer, yo de mi vida privada jamás he hablado con nadie”, explicó.

Finalmente, Marcos aseguró que su tía seguramente se confundió por uno de los papeles que hace en una obra de teatro, donde personifica a un trasvesti retirado.

Yo creo que no supo diferenciar la ficción de la realidad. (…) Ya tiene 80 años también hay que entender, a lo mejor ya le está fallando un bulbo, digo, cuando a los 75 años decides hacerte todo ese cambio, y ya empiezas a hacer esa clase de comentarios, pues ya mi tío… Se me hace muy raro que haga un comentario así, yo jamás he hablado de las cosas que ha hecho él, jamás me atrevería a decir toda la historia que me sé”, concluyó.