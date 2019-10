Hijo menor de Peña Nieto reaparece; lo ocultó por tenerlo fuera del matrimonio

Ciudad de México.- Luego de la gran polémica que surgió después el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y el inicio del noviazgo entre él y Tania Ruiz, nada se supo del hijo menor del expresidente, Diego.

El hijo más chico de Peña Nieto reapareció ahora en redes sociales en una foto junto a su madre, Maritza Díaz Hernández. Peña Nieto y su madre mantuvieron una relación extramarital mientras él seguía casado con Mónica Pretelini, madre de sus otros tres hijos.

Al principio, el exmandatario no reconoció oficialmente a su hijo, si no hasta años después cuando llegó a la Presidencia. El parecido entre ambos es innegable, por lo que no pudo mantenerlo oculto por mucho más tiempo.

Peña Nieto y Maritza se conocieron, según reportes, cuando él era funcionario de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, en el momento que estaba casado con Pretelini. Producto de la relación nació Diego en junio de 2004.

En la foto que comenzó a circular en redes sociales, el menor de 15 años aparece en una linda foto junto a su madre, en la que ella aparece dándole un beso en la mejilla. Ella agregó: "Un gran hijo" en la publicación realizada en su cuenta personal de Instagram.

La última publicación que Peña Nieto hizo en sus redes sociales sobre su hijo menor fue realizada el 25 de junio de 2017, cuando Diego tenía 13 años, y desde entonces nunca volvió a subir una foto junto a él.