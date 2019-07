Hijos de Humberto Zurita reaccionan ante la supuesta relación de su padre

Ciudad de México.- Los hijos de Humberto Zurita, Emiliano y Sebastián, hablaron del supuesto romance de su padre con la actriz, Kika Edgar, luego de que fueron interrogados durante el evento de la marcha gay en la Ciudad de México.

Luego de que le cuestionó al menor de los Zurita sobre la relación de su padre, este evadió su respuesta.

De eso no sé. Eso ya es cosa de él. Nosotros ahorita estamos celebrando", dijo.

Mientras que Sebastián por su parte solo quiso hablar de la marchar al rechazar determinantemente la pregunta.

Creo que es momento de unirnos, no solamente hay que celebrar hoy, si no todos los días, hay que estar juntos hay que hacer equipo, hay que ayudar a la gente y hay que salir, vivir y disfrutar la vida. Love is love", mencionó Sebastián.