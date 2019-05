Hijos del ‘Chapo’, Los Zetas y La Familia, espectadores de los shows de Sabrina

Ciudad de México.- Los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, más integrantes del Cártel de Sinaloa, líderes de Los Zetas y miembros de La Familia Michoacana llegaron a ser espectadores de los shows sadomasoquistas de la modelo y actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok, según lo que ella misma reveló a Infobae México en entrevista.

La argentina compartió al medio que, en trabajo conjunto con la comunicadora Fernanda Tapia, prepara un libro biográfico en el que realizará impactantes revelaciones sobre su vida, las figuras públicas que buscaron ‘hacerle la vida imposible’ y acerca de las situaciones que la llevaron a estar en presencia de personas relacionadas con el crimen organizado.

La modelo narró que fue en Sinaloa donde más se contrató su espectáculo, solicitud que siempre provenía del Cártel de Sinaloa.

En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos del ‘Chapo’, me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cártel. Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos", reporta Infobae que externó la actriz.

Sabrina relató que en 2012 otro hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán acudió al table dance en el que ella se encontraba.

No me da miedo porque en ese sentido, platiqué con ellos, me dijeron que eran mis fans, que les gustaba mi show sadomasoquista por mi forma de ser, y no me dio miedo, más que nada porque yo no sabía cómo estaba la onda", externó la argentina.

El Cártel de Sinaloa no fue la única organización delictiva que contrató a Sabrina Sabrok, sino también Los Zetas y La Familia.

He ido a fiestas de Los Zetas, y siempre llevaba mi banda de rock, íbamos a tocar, pero siempre querían mi show sadomasoquista. Les gustaba que yo subiera alguien en el escenario y les hiciera de todo, que los amarrara. Una vez subí a un chavo que me dijeron que era nuevo con ellos y lo traté como un esclavo, le pegué, lo amarré, le metí cosas… Ellos se reían mucho y les gustaba que una mujer le hiciera cosas así al chavo", relató la modelo.

Asimismo, la actriz de cine para adultos indicó que miembros de La Familia le hicieron saber una vez, en Chalco, que iban por su show sadomasoquista.

Finalmente, Sabrina Sabrok describió a las personas del crimen organizado con las que tuvo contacto como respetuosas, normales y que siempre la trataron bien.

Obviamente se les debe respeto también porque son gente con mucho poder, y yo como extranjera no tenía idea, la gente que estaba conmigo se espantaba y me preguntaban que cómo era yo así con ellos, pero la verdad me dieron trabajo y tengo que agradecerles. Me acostumbré y no me da miedo, aprendí muchas cosas de la vida, a respetar a la gente, lo que hace cada uno, yo respeto", reporta Infobae que externó la modelo.