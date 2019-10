Hillary Clinton defiende a Meghan de la prensa: "Deberían avergonzarse"

Estados Unidos.- En una reciente entrevista para el The Sunday Times la exprimera dama de EU, Hillary Clinton, defedió a Meghan Markle y llamó "inexplicables" a los ataques ha recibido por parte de la prensa británica señalando que "deberías avergonzase" de ello, ya que ella cree que estos son debido a su birracialidad.

Por otro lado, su hija de 39 años, Chelsea Clinton, aseguró que admira a la duquesa de Sussex por no dejarse intimidar ante estos y que aplaude que siga en su labor pese a que es parte de la realeza.

Ella orgullosamente tuvo una carrera primero y tiene una voz que afortunadamente sigue usando.Cualquiera que tenga la temeridad de romper el molde de lo que previamente se había establecido y esperado, a menudo, desafortunadamente, recibe críticas y bilis que no entiendo. Hemos visto este patrón repetidamente. No la conozco, pero como alguien que la respeta, estoy muy agradecida de que ella persista, no se desanime y esté haciendo un trabajo que se siente llamada a hacer. Y no está dispuesta a ser intimidada", dijo la hija de Hillary.