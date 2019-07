Hillary Duff recibe críticas en Instagram tras ponerle aretes a su hija

Ciudad de México.- La actriz, Hillary Duff, recibió fuertes críticas, luego de que compartió una foto de su pequeña hija de ocho meses, Banks Violet Bair, la cual contaba con aretes en sus orejas.

Durante su publicación algunos internautas acusaron a la también cantante por maltrato infantil, pues a esa edad los bebés no saben y no pueden defenderse.

Esto es abuso infantil en mis ojos, los riesgos son irreales y ese dolor palpitante en sus orejas, no importa cuán feliz y cómo se ve tu hija después. Simplemente no se justifica para mí", mencionaron.

Por otra parte dentro de su publicación recibió comentarios en los que la apoyaban en su decisión al asegurar que a esa edad no conocen el dolor.

Tengo 51 años y me perforaron las orejas con una aguja cuando era bebé. Estoy bien, no estoy traumatizada y no lo recuerdo porque era una bebé", "La bebé está bien y las perforaciones de orejas están lejos de ser abuso", se lee.