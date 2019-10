"Hombres, no lo hagan": Edwin Luna es 'devorado vivo' por usar esta prenda

Ciudad de México.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, causó polémica de nuevo con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

El cantante, quien está casado con Kimberly Flores, suele ser blanco de críticas muy seguido por su excéntrico estilo de vestir y esta vez no fue la excepción.

En una foto que publicó en su cuenta de Instagram, Luna, quien se dirigía al gimnasio por la mañana, usó unos calcetines más largos de lo normal lo que le valió todo tipo de burlas.

La instantánea, que ya lleva más de 16 mil Likes en la plataforma, fue acompañada de la descripción:

Algunos de los comentarios negativos y críticas de usuarios fueron:

No se ven bien las calcetas a esa altura... hombres no lo hagan, usen de los que no se ven please".