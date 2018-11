Horacio Pancheri frena el ciberacoso por sus supuestas preferencias sexuales

Ciudad de México.- Horacio Pancheri decidió romper el silencio y aclarar su orientación sexual, luego de que en redes sociales existiera gran controversia con respecto a su supuesta homosexualidad.

Durante su participación en un evento en la Ciudad de México, el argentino fue cuestionado por los medios sobre este tema, y así respondió:

Siempre usé ese tipo de colores , y siempre usé ese tipo de ropa, a mí me gusta usarlo (…) me sorprende la limitación mental de ciertas personas, o la violencia, o la discriminación hacia tu comportamiento, una pose, unos calcetines rosas, la neta me río, digo pobre gente, pero no juzgo”.

Conjuntamente, el ex de Paulina Goto señaló que al igual que otros famosos, ha buscado ayuda de las autoridades cibernéticas para frenar los ataques en su contra por su supuesta preferencia sexual.

Yo estoy con la policía cibernética investigando quién es porque es demasiada violencia, es un fanatismo negativo, o sea malo, el fan es así, o es muy positivo, muy buena onda, de intensidad y apoyo, de amor incondicional y esta el mismo fan enfermo que (dice) no tengo a Pancheri, no tengo a quien sea y voy a destruirle la vida, esta gente es así, es serio, es lamentable que pase”.

Finalmente, Horacio manifestó que mientras él se sienta a gusto, nada le impedirá seguirse vistiendo y comportando de la forma en que lo hace.

Mientras yo sea feliz y me guste mi look y me ponga calcetines rosas y me saque una foto con la muñeca quebrada y a mí me guste y lo comparto con mi gente, yo feliz, el que quiera criticar, bienvenido”, sentenció.