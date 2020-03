"Horacio y yo estamos bien": Marimar Vega responde a rumores de separación

Ciudad de México.- La actriz, Marimar Vega, respondió ante los rumores de un posible distanciamiento entre Horacio Pancheri, luego de la publicación de una imágenes de ella acompañada del actor, Juan Pablo Medina.

Me parece terrible y creo que es el momento adecuado para hablar de eso, que las mujeres no podemos tener amigos. Lo mismo me hicieron con Marco Polo y Juan Pablo son mis mejores amigos desde hace 18 años”, respondió.