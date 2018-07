Horas de angustia para Werevertumorro; lo asaltan en Rusia

Ciudad de México.- Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, contó un terrible capítulo que vivió en las calles durante su estancia en Rusia, territorio donde está en pleno goce del Mundial de futbol.

A través de un video, Werevertumorro narró un asaltó del que fue víctima cuando salía de un antro cerca del Fan Fest. Cuando emprendió la caminata con rumbo a la casa donde se hospeda, fue interceptado por un grupo de “cuatro o cinco hombres” que lo amedrentaron y le quitaron su celular.

Las personas que iban pasando por la zona en automóvil se orillaron para que los delincuentes lo dejaran en paz. Además, describió que llamaron a una ambulancia en la que posteriormente fue trasladado a un hospital.

“Estaba en la calle, se me acercaron unas personas, ya era de día y salía de un bar/antro cerquita de donde fue el Fan Fest. Yo iba a pedir mi Uber y dije que iba a caminar por mamada, porque estoy solo. Cuatro o cinco weyes me dijeron de cosas que no entendí y me sacaron el celular. Pasaron muchas personas, un wey medio se orilló”, relató