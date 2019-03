Hoy celebra su cumpleaños Steven Tyler, líder de la banda 'Aerosmith'

Steven Victor Tallarico, mejor conocido en la industria de la música como Steven Tyler, es mundialmente conocido por ser el líder y vocalista de la banda de rock estadounidense 'Aerosmith'. Tyler nació en la ciudad de Yonkers, Nueva York, EU, en el año de 1948.

La música siempre ha desempeñado un papel importante en la vida de Tyler ya que fue el hijo de un músico clásico que dirigió la Orquesta de Vic Tallarico. Su padre le enseñó música en la Escuela Secundaria Cardenal Spellman en el Bronx durante muchos años. Steven Tyler también se aficionó al blues y en la década de 1960, fue originalmente un baterista y más tarde se convirtió en el cantante principal en una variedad de bandas de rock n' roll locales. En 1965, Tyler escribió su primer gran 'hit' en las radios 'Dream On'. Después de pasar tiempo en el circuito de clubs de Boston la banda comenzó a trabajar con los representantes de Nueva York Steve Leber y David Krebs. Posteriormente firmó un contrato discográfico en 1971 y lanzaron su álbum debut homónimo en 1973. Fue seguido por Get Your Wings (1974), Toys in the Attic(1975), Rocks (1976), y Draw the Line (1977), que catapultó a la fama internacional a Aerosmith. En la década de 1970 y principios de 1980, Tyler fue conocido también por su consumo de drogas duras y alcohol, aunque terminó la rehabilitación de drogas en 1986 y se mantuvo sobrio durante más de 20 años hasta que empezó a abusar de los analgésicos en 2009​. Durante sus actuaciones en los conciertos, en la cual descarga toda su energía, siempre está vestido con trajes de colores muy vivos y también con bufandas colgadas sobre su micrófono. En 2008