“Hoy mi corazón está triste”: Legarreta lamenta una gran pérdida en su vida

Ciudad de México.- Andrea Legarreta despertó este domingo con una terrible noticia en sus redes sociales, pues su gran amigo Xavier Saduño murió.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy compartió la foto del recuerdo con Saduño y lamentó la pérdida en un extenso mensaje.

Hoy mi corazón está triste ��... Anoche se fue de este plano un amigo entrañable... Un amigo al que conocí cuando me invitó a un casting y a partir de ese momento surgió una amistad bella, cercana y dulce... Pude decírtelo en vida mi Xavi... No me cansaré de agradecer TODO lo que me enseñaste en tu batalla diaria, con tu amor a la vida y tu actitud ejemplar”, escribió Legarreta.