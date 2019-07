¿Hubo boda? Carlos Rivera y Cynthia se habrían casado en Monclova

Ciudad de México.- Durante una transmisión del programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno compartió que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en secreto.

Según el presentador de TV Azteca, indica que una fuente le reveló que la supuesta boda se realizó en Monclova, Coahuila, y donde solo estuvieron presente sus familiares.

Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo la mamá de Carlitos, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no".