¿Humberto Zurita y Sandra Bullock en cinta de 'Caso Cerrado'? Polo dice que sí

Miami, EU.- Después de casi 2 décadas en la pantalla chica y 3 mil 500 capítulos, la doctora Ana María Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial Caso Cerrado en una película donde ella misma será la protagonista.

“Este es mi último año en televisión”, dijo Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina.

Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo el martes en entrevista en la que reveló su proyecto de cine.