Humildad y éxito: John Legend es el 'Hombre más sexy' de 2019 según People

Estados Unidos.- Tras consolidarse como una de las estrellas de la música más exitosas y una figura del entretenimiento que se mantiene humilde al estar en la cima, el cantautor John Legend volvió a hacer historia al ser declarado el 'Hombre más sexy' del 2019 por la revista People.

De acuerdo con la publicación, el esposo de Chrissy Teigen ganó su primer premio Grammy en 2006 con su álbum Get Lifted, momento tras el cual su carrera inició un firme ascenso hacia el éxito a la par de usar su voz para hacer el bien.

A la par de desarrollar su talento en la industria musical, el intérprete de All of me está casado con la conductora de Lip Sync Battle y tiene dos hijos, Luna y Miles.

En su artículo sobre los grandes logros que convierten a Legend en el 'Hombre más sexy' del 2019, People destaca que el cantautor ha resultado victorioso en las galas más importantes del entretenimiento, ya que ha sido acreedor de un premio Grammy, Oscar, Emmy y Tony.

Estaba emocionado, pero al mismo tiempo estaba un poco asustado porque es mucha presión", expuso el cantante a People sobre su nombramiento.

Todos van a estar juzgándome para ver si soy lo suficiente sexy para mantener este título. Además soy el siguiente después de Idris Elba, lo cual no es justo y no es bueno para mí", agregó el intérprete.

John Legend es el 'Hombre más sexy' número 34 de la revista, edición que comenzó con un Mel Gibson de 29 años de edad en 1985.

Entre otros aspectos, Legend compartió con la publicación cómo sus padres lo enseñaron a ser humilde a través del ejemplo y lo impulsaron al descubrir lo talentoso que era.