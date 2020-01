IMÁGENES FUERTES: Modelo destroza el rostro de 'rival' durante violenta pelea

São Paulo, Brasil.- Milka Borges, una modelo brasileña de 33 años de edad, requirió tres operaciones y 90 puntos para cerrar las graves heridas que sufrió tras ser brutalmente agredida por una colega, quien se alega le lanzó una copa de vidrio al rostro durante una violenta pelea en un exclusivo restaurante de São Paulo.

Se presume que la modleo de 27 años Fernanda Bonito arrojó una copa de vino a la cara de Milka cuando ambas hacían fila para entrar al baño del establecimiento.

Ella ignoró que yo estaba ahí y me empujó. Me jaló del cabello, me sujetó del brazo y arrancó mi collar, arañándome. Ella fue al baño con su novio y su seguridad, tomó una copa de vidrio grueso que su novio tenía en la mano y me la arrojó al rostro", reportan que expuso Milka.