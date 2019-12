Icónicos lentes de John Lennon son subastados por 183md en Londres

Londres, Inglaterra.- Durante una subasta en línea organizada por Sotheby's, en Londres, los icónicos lentes de John Lennon fueron vendido por alrededor de 183 mil dólares.

Las gafas de sol redondas, olvidadas en el asiento de atrás de un coche en 1968, fueron vendidas por Alan Herring, chófer de Ringo Starr y George Harrison.

Cuando John salió del coche, me di cuenta de que había olvidado sus gafas de sol en el asiento trasero y que un cristal y una varilla se habían soltado", dijo Herring.

Le pregunté a John si quería que las reparase y me contestó: 'no te preocupes, son solo parte del estilo'. No las reparé, las guardé tal y cómo estaban, como él las había dejado", añadió el exconductor.