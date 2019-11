¡Igualita a la mamá! Con solo 5 años, hija de Tania Ruiz da cátedras de glamour

Ciudad de México.- La famosa modelo potosina, Tania Ruiz presumió en redes sociales que su hija Carlotta, quien tan solo tiene 5 años, heredó su gusto por la moda y el glamour.

La novia de Enrique Peña Nieto compartió en sus historias de Instagram que fue de paseo junto a su hija a un centro comercial y la pequeña estuvo divirtiéndose en juegos de monedas.

En otro de las grabaciones se puede ver que Carlotte le pide a su mamá que le compre "todas las tiendas (de ropa)".

No mami, no tengo ni pinzas ¿apoco me has visto con una pinza aquí? pues no", asegura la pequeña.