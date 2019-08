Imitador de Juan Gabriel acusa a Joaquín Muñoz de cometer fraude

Ciudad de México.- Eduardo Jahuey, imitador de Juan Gabriel, aseguró que el exrepresentante del 'Divo de Juaréz', Joaquín Muñoz, quiso contratarlo para cometer un fraude, y difundir la falsa noticia de que el cantante seguía con vida.

Con mucho gusto hablo de lo que se me propuso, están los videos y existen las fechas, un día antes de que salieran las supuestas fotos del señor, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, yo a la disposición por que yo honró la memoria de Juan Gabriel, no la voy a enlodar ni la voy a pisotear", comentó el imitador.

De igual manera relató como es que en ese entonces, el que era su representante y el señor Muñoz quisieron contratarlo para cometer el fraude.

A mí me contactan para decirme que tenemos un trato, que me están ofreciendo un trata a lo que yo preguntó: '¿De qué?', pues normalmente me ofrecen shows y el me dice: 'fíjate que es para un amigo, quieren grabar unos audios contigo, tu cantando haciendo una bohemia en tu casa, te vamos a grabar de lejos, de espalda, tatata, nos vas a dar esos audios y te van a dar una lana'", relató.

Por lo que recalcó que el exrepresentante de Juan Gabriel, solo busca continuar aprovechándose de este, además de nombrarlo "el mayor traidor" que alguna vez tuvo el intérprete de Querida.

El señor lo esta ensuciando, eso te lo digo Joaquín, ya debería de parar el circo el señor pues ya esta ceníl, osea ya definitivamente, yo sé que le dan foro y todo lo que tu quieras, pero tenemos que recordar que es el mayor traidor que tuvo en su vida Juan Gabriel", concluyó.