Imitador de Juan Gabriel hace reveladora confesión en 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Juan Pedro Cruz, siempre ha imitado a Juan Gabriel durante diez años. Durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa aseguró haber sido engañado por Joaquín Muñoz para grabar unos audios fingiendo la voz del fallecido ‘Divo de Juárez’.

Muñoz, Cruz dijo: “ingenuamente hasta después pensé en las consecuencias que puede tener una situación como esta, porque de haberlo sabido, obviamente no lo hubiera hecho”.

Sobre cómo llegó a grabar el audio para Joaquín, explicó:

Es por ahí que un buen día se coló este audio del cual estamos en este momento platicando. Era un saludo para una persona que presentaba un libro, y así me lo puntualizaron. No me lo pidieron para Joaquín Muñoz, yo creo que las cosas se dieron muy a modo para poder acomodarlas de esa manera, porque ahí hubo otras intenciones, yo le mandé el saludo a Joaquín (a secas)”, finalizó.