¡Imparable! Tras lanzar 'Rare', Selena Gomez manda emotivo mensaje a fans

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, ha tenido un regreso a la música y los escenarios más que exitoso gracias a la alta aceptación y las buenas criticas hacia el reciente lanzamiento de su nuevo álbum, 'Rare', por lo que ha mandado un emotivo mensaje a sus fans.

Gomez empleó sus redes sociales para expresarle a sus fans lo agradecida que está con ellos debido al apoyo que le han demostrado ahora que después de cuatro años estrenara un disco completo, el cual ha emocionado y fascinado por sus reflexivas, autenticas y polémicas letras, las cuales varias han sido vinculadas a su ex, Justin Bieber.

Como se recordará la intérprete de The Heart Wants What It Wants ha atravesado por dificultades emocionales y físicas debido al Lupus que padece y las altas y bajas que tuvo en su relación con el cantante canadiense, por lo que en 2018 decidió alejarse de la vida pública y enfocarse en ella y en su salud mental.

En ese tiempo también se enfocó en preparar su nuevo material, el cual ha expresado que lo considera como su renacimiento y la bienvenida a su nuevo yo, más feliz y centrado.

¡Espero que les guste el álbum! Solo quiero agradecerles por apoyarme a mí y a este trabajo. Significa el mundo para mí ... no tienen idea. Lo siento si ha sido mucho. De todos modos, aquí hay algunas fotos de mi video musical Rare", escribió Selena.



En tan solo un par de horas la publicación ha obtenido dos millones 947 mil 680 'likes' y miles de comentarios como:

¿Acaso se puede ser más hermosa y talentosa?".

¡Niña!, no tienes razón para lamentarte por nada, te amo y a este trabajo".

El mejor álbum que he escuchado".