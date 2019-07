¡Implacable! La sucia jugada de Alicia Villarreal para que su ex se enterara de su boda

Ciudad de México.- Arturo Carmona reveló en entrevista para el programa Hoy la manera en que se enteró de la boda de Alicia Villarreal, madre de su primogénita, y el cantante Cruz Martínez.

Durante su charla con Jorge 'El Burro' Van Rankin, el actor confesó:

Pasó algo muy curioso, cuando Alicia se va a casar con Cruz, un día antes yo le hablo y le digo: ‘quiero ir por la niña’, y me dice ‘sí, háblame mañana a las 3 de la tarde para que vengas por ella’. Llamo a las 3 de la tarde y me contesta él, me contesta Cruz, y tras enterarlo del motivo de su llamada, él le dice: ‘oye carnal, que raro porque nos vamos a casar ahorita’”.