¡Incapaz de ser fiel! Justin Bieber admite haber engañado y lastimado ¿a Selena?

Estados Unidos.- Justin Bieber en la actualidad es un hombre casado y con la esperanza puesta en la construcción de una "relación sana" con su esposa Hailey Baldwin, sin embargo, en el pasado era incapaz de ser fiel en sus relaciones, incluido su tumultoso noviazgo de ocho años con Selena Gomez.

En una reveladora entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el cantante canadiense se abrió sobre haber advertido a Hailey de que él "no podía ser leal" cuando comenzaron a salir, además de exponer que aún necesitaba crecer y madurar con respecto al tipo de novio que había sido antes de estar con ella.

Por más extraño que parezca, Justin le confesó a su ahora esposa que aunque él "quería ser fiel, "todavía no se encontraba en ese punto". Al ser cuestionado sobre la razón de ello, el intérprete expuso que creía que era porque "aún estaba lastimado de mi anterior relación".

Estaba en el punto donde yo había hecho eso en el pasado. Y solo fui honesto con ella, yo le dije: 'No estoy en el lugar para ser fiel', y todo este tipo de cosas que yo quería ser pero aún no estaba en ese punto", expuso Bieber.

Como es conocido, Justin mantuvo una relación intermitente con Selena Gomez por ocho años, y ahora sus declaraciones parecen evidenciar que no le fue fiel durante el largo romance. Asimismo, la intérprete de Rare recientemente reveló haber sufrido "abuso emocional" cuando salía con el canadiense.

Sin embargo, todo aparentemente cambió con Hailey Baldwin, ya que Justin expuso haber decidido cambiar su comportamiento para no herirla.

Yo me encontraba en un lugar donde sabía que no quería decirle (a Hailey) una cosa... Sentí que ella me respetaba en ese tiempo y yo tenía mucho respeto por ella, así que no quería decir algo y que luego ella me viera haciendo otra cosa", reveló el cantante, aparentemente admitiendo que no tenía control con respecto a las mujeres.