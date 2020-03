Incómoda experiencia: El día que María Félix le hizo un desplante a Pati Chapoy

Ciudad de México.- La forma con la que María Félix se desempeñó a lo largo de carrera le hizo ganar cientos de adeptos y una fanaticada enorme, pero en ocasiones, sacaba a relucir su fuerte carácter y Pati Chapoy contó una experiencia sobre eso.

Hace años, en una emisión de Ventaneando, la periodista relató que asistió a una rueda de prensa la actriz en un restaurante de la Ciudad de México, pero 'La Doña' decidió cancelar el evento.

Asimismo, la conductora de TV Azteca expresó que después del suceso, la tomó de la mano y la llevó a una zona exclusiva del establecimiento para concederle una entrevista exclusiva.

Me sienta en su mesa con el señor Carlos Monsiváis y ahí me enteré, porque su hijo Enrique me dijo: 'lo que tú no sabes es que mi mamá ve todos los días El mundo del espectáculo', cuando yo trabajaba en Televisa", dijo la comunicadora.