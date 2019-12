¡Incómodo! Esto dijo Frida Sofía al toparse a hermana de Chiquis Rivera

Estados Unidos.- Rosie Rivera y Frida Sofía se encontraron en un corte de listón de la boutique de la diseñadora Johana Hernández en Beverly Hills, donde ambas pudieron verse incómodas.

Cuando se cortó el listón, ambas se pusieron de extremo a extremo para no tener que relacionarse.

Antes del evento, Frida dijo que la situación con Chiquis Rivera que no fue un problema, que fue más bien una estupidez. Además, finalizó comentando que todas las personas tienen demonios y con las cámaras al frente es más difícil.

Por su parte, Rosie declaró todo lo contrario:

Mis padres me enseñaron educación. Hay personas que no me caen bien pero sin embargo las saludo a menos que la situación sea muy fuerte. Recalcó que no es una mujer grosera y que no lo sería con la hija de ‘La Guzmán’.