¿Incómodo? Kourtney Kardashian critica el maquillaje de la novia de su ex

Estados Unidos.- Una vez más, la convivencia entre Kourtney Kardashian, su expareja Scott Disick y la actual novia de este Sofia Richie ha llamado la atención, ya que en un reciente episodio del reality Keeping Up With The Kardashians la mayor de las famosas hermanas no pudo evitar criticar el maquillaje de la hija de Lionel Richie.

El extraño momento fue filmado durante las vacaciones que realizó la moderna familia a Finlandia, cuando la expareja, la joven modelo y los tres hijos de Scott y Kourtney disfrutaban de una sesión de jacuzzi.

En un determinado instante, Kourtney Kardashian comentó que el maquillaje de Sofia no estaba "difuminado" correctamente y le dio algunas sugerencias.

Es como si no estuviera difuminado desde justo aquí", expuso Kourtney mientras formaba un círculo con su dedo para indicar el área del rostro de Sofia a la que se refería.

Entonces solo tienes que frotarlo", explicó Kardashian luego de cuestionar si Sofia tenía las herramientas correctas para maquillarse.

Sofia Richie preguntó a la exnovia de su paraje que si "todo estaba mal" con su maquillaje, a lo que Kourtney respondió que la joven tenía "una línea" en la cara.

Todo parece indicar que las observaciones de su expareja sobre el maquillaje de Sofia incomodaron a Scott Disick.

Viajamos a Finlandia para estar en el jacuzzi, ¿deberíamos salirnos?", expuso Disick luego de los comentarios de Kourtney.

De acuerdo con portales, después del comentario de su ex Kourtney le externó que era "muy negativo", y que pese a la gran tarde que habían pasado junto a sus hijos, él se había estado mostrando abatido.

Tú definitivamente estabas buscando una razón para irnos. Tan solo podías haber dicho esto no es para mí y nos iremos", externó la Kardashian.

El extraño momento en el jacuzzi llega poco después de que Kourtney Kardashian y Scott Disick dejaran en evidencia sus diferencias con Corey Gamble, novio de Kris Jenner, esto con respecto a la forma de educar y disciplinar a sus hijos.