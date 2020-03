¡Increíble! Actor recibió 'jugosa' oferta para arruinar el matrimonio de Meghan

Estados Unidos.- El exactor porno Simon Rex reveló que un diario británico le ofreció una gran cantidad de dinero para que contara una historia falsa sobre haber tenido relaciones íntimas con Meghan Markle, lo cual asegura que nunca pasó.

En una entrevista para Hollywood Raw Podcast, el intérprete reveló que pudo haberse llevado al bolsillo una cuantiosa suma por mentir acerca de su relación con la ahora esposa del Príncipe Harry, sin embargo, rechazó tal propuesta y finalmente recibió mucho menor por "contar la verdad".

Rex aseguró que nunca tuvo una cita amorosa con Meghan, pero que "una vez salimos porque hicimos un programa de televisión juntos".

No pasó nada. Ni siquiera nos besamos. Salimos una vez en una forma para nada de cita amorosa. Pero eso se convirtió en que 'salimos'. Ella era solo alguien que conocí en un programa de televisión y comimos juntos. Eso fue todo. No pasó nada, para ser claro", reportan que expuso Simon Rex en el podcast.

El actor dijo que cuando la historia de su almuerzo juntos salió a la luz, un par de tabloides británicos "ofrecieron pagarme mucho dinero para decir una mentira sobre que de hecho nos habíamos besado".

Dije que no a muchísimo dinero porque no me sentí bien mintiendo y jod... a la jod... familia real. No quería que me golpearan en el callejón de Londres porque mentí", relató el actor.