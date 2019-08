¡Increíble! Autor de 'GOT' impacta con revelación sobre el final de los libros

Estados Unidos.- El escritor, George R. R. Martin, autor de Canción de Fuego y Hielo, causó un gran impacto al revelar en una reciente entrevista que el final de su historia no estará vinculada al final de la famosa serie, Game of Thrones, creada en base a su historia, ¿esta será la oportunidad de 'Daenerys' de gobernar los siete reinos?.

Martin no quiso dar detalles acerca de lo que podría pasar en las dos entregas faltantes de su aclamada serie de libros, pero si señaló que una de las teorías que realizaron los fans si son ciertas y las plasmara en estas.

No, no influye. No cambia nada en absoluto. No puedes complacer a todos, así que debes complacerte a ti mismo”, dijo George para The Observer.