¡Increíble! Bárbara de Regil confiesa que su hija no ve 'Rosario Tijeras'

Ciudad de México.- La tercera temporada de Rosario Tijeras ya se transmite por TV Azteca cuyo contenido tiene más acción que las otras dos temporadas, este proyecto protagonizado por la atlética Bárbara de Regil se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

El programa tiene muchos fans en México y ellos han hecho posible que la historia continúe, lo curioso es que la hija adolescente de Bárbara, la protagonista, no se encuentra dentro de esos fans.

La actriz dice que su hija no ve la teleserie porque no le atrae y ella no quiere obligarla, así como tampoco la obliga a que la acompañe a eventos, por ello se sorprendió mucho cuando su retoño le dijo que la acompañaría para la presentación oficial de la tercera temporada, que se estrenó este domingo.

Mar Alexa es la bella hija de la actriz, quien hasta hace poco abrió su cuenta de Instagram, en donde ya le está robando protagonismo a su madre, pues ha logrado cautivar con su belleza y su cuerpo fitness.

La serie de televisión es una adaptación de la serie colombiana del mismo nombre producida en 2010 y protagonizada por María Fernanda Yepes, basada en el libro del mismo nombre.