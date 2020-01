¡Increíble! Danna Paola habla de una posible colaboración con Belinda

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Danna Paola, habló sobre la posibilidad conseguir una coloración con la española, Belinda, al asegurar que si eso pasa algunas fans se volverían locos.

Si se da la oportunidad yo feliz de la vida, yo creo que es algo que los dos fandoms se volvieron locos y les encantaría. Es algo que por supuesto no descarto y me encantaría juntarnos a componer. La verdad las dos agendas deben ser una locura, pero ya encontraremos algún huequito”, reveló.

Por otra parte descartó alguna rivalidad con la intérprete de Sapito, al asegurar que en la “industria musical no hay competencia”, por lo que solo se dedica a disfrutar lo que hace.

Lo cool de esta industria es que uno jamás debe pensar que se debe poner a competir. Yo siempre lo he dicho yo no vengo a competir, estas no son las olimpiadas, yo vengo a disfrutar mi trabajo a crear a ser una artista completa y a seguir aprendiendo dentro de la industria”, aseveró.