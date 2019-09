¡Increíble! Esto se atrevió a hacer Ariana Grande para promocionar su fragancia

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Ariana Grande, no hace mucho lanzó su fragancia, Thank U Next, a la cual le hizo un video promocional, desde ayer disponible en YouTube, donde hizo algo que nadie pensó que se atrevería a hacer.

El video esal estilo de la famosa película, Mean Girls, donde varios miembros de la escuela rumorean los ingredientes de la fragancia.

Entre estos se encuentran jugo de frambuesa y un mechón de su característica pony tail (cola de caballo), tras esto se ve como la intérprete de 7 Rings se corta un poco de está.