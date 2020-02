"Increíble": Kim Kardashian impresiona con su sensual figura en lencería

Estados Unidos.- La famosa socialité, Kim Kardashian, al posar en diminuta lencería color nude, presumiendo su sensual figura sobre un auto rojo de lujo, logró impresionar a sus millones de seguidores en Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashian, se encuentra promocionando su nueva línea de lencería por lo que posó sobre un carro de lujo color rojo, por lo que ella resaltaba.

Con pequeño conjunto de ropa interior color nude y unas botas del mismo tono, Kim posó en la playa sobre el auto mostrando la increíble figura que ha hecho suspirar a sus millones de fans.

En un par de horas la publicación alcanzó el millón 919 mil 573 'likes' y miles de comentarios como:

Luces increíble"

Asombrosa".

Me encantas".