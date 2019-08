¡Increíble! Lindsay Lohan regresa al mundo de la música con 'Xanax'

Estados Unidos.- Recientemente Kris Fade a través de su programa, The Kris Fade Show, sorprendió al público al anunciar que la actriz y cantante, Lindsay Lohan, tras 10 años alejada del mundo musical regresará a este lanzando su nuevo sencillo, Xanax.

El locutor dio el anunció el día miércoles 28 de agosto donde explicó de que se trataba dicho sencillo, que se cree fue escrito por la misma Lindsay.

Incluso compartió un audio de 30 segundos de la letra de la canción interpretada por la exestrella Disney.

¿Te gustaría sentarte a mi lado?, cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche", dice la letra.