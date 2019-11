¡Increíble! Robert Downey Jr. sí volverá al MCU como 'Iron-Man' en la fase 4

Estados Unidos.- El actor, Jeff Goldblum, aseguró que la fase 4 del MCU tendrá a Robert Downey Jr. nuvamente como 'Iron-Man', personaje aclamado por los fans de esta inmensa empresa, el cual interpretó por 11 años.

El actor, que interpreta a 'El Gran Maestro' en Thor Ragnarok, dio esta increíble noticia en una entrevista que realizó pues él también estará en dicha fase con el divertido personaje del filme.

Sin duda los productores de Marvel que se encuentran realizando la serie animada What If...? no han podido consevir que alguien sea 'Tony Stark' por lo que han trabajado y logrado llegar a un acuerdo con Robert, por lo que este prestará su voz para el millonario héroe.

Pesé a que este no es un regreso como los fans esperarían esto ha sido una noticia que ha enloquecido ha todos y un fuerte gancho de atención para la serie que será lanzada en Disney+.