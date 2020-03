¡Increíble! Tras ser madre, actriz vuelve a Televisa y la reciben con tierno gesto

Ciudad de México.- Claudia Álvarez aseguró que, a pesar de tener pocos meses de convertirse en madre, esto no será un impedimento para volver a los foros de grabaciones y protagonizar la telenovela Vencer el Silencio.

Aclarando que ha recibido mucho apoyo por parte de la productora Rosy Ocampo, la actriz contó:

Todo el mundo necesita una Rosy Ocampo en su vida laborar, tengo la fortuna que me está dando tiempo de lactancia, me está dando la oportunidad de que mi bebé venga a Televisa y que todos los días me lo pueda traer a trabajar, tener un espacio, un camerino donde pueda poner yo su cuna, que tenga todas las comodidades que yo traeré para que mi bebé este bien y para que yo pueda estar como al pendiente y no perderme una etapa que no vuelve, que es lo más importante, que es su crecimiento, los primeros meses que es divina y maravillosa y bueno, tener los dos mundos, laboral y personal".