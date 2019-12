¡Increíble sorpresa! Así es como Selena Gomez pasó el día de Navidad

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, a través de su cuenta de Instagram dio una increíble sorpresa a sus millones de seguidores al revelar como es que pasó la mayor parte de su tarde de Navidad.

Gomez sin duda es una de las artistas del momento más querida y apoyadas por el público, un claro ejemplo sería la alta aceptación de sus más recientes temas, Lose You To Love Me y Look At Her Now, además de la gran emoción que a causado tras anunciar que pronto lanzaría su nuevo álbum.

Es por ello que tal vez la intérprete de Wolves decidiera sorprenden a sus fans al autografíar no unos cientos sino alrededor de 4 mil discos durante su tarde del 25 y parte del 26 de diciembre, pero eso no es todo pues reveló que en lso próximos días firmaría 6 mil más.

¡Feliz Navidad y muchas, muchas bendiciones para ti y tus seres queridos! 4.000 menos 6.000 más para salir RARO saldrá el 10 de enero", dijo Selena.

En menos de 24 horas la publiación ha alcanzado los cinco millones 421 mil 104 'likes' y miles de comentarios como:

No puedo esperar más".

Necesito tenerlo".

Feliz Navidad".