Incremento en la seguridad de Meghan y Harry hace enfurecer a los británicos

Reino Unido.- El plan de protección de Meghan Markle y el Príncipe Harry recientemente ha incrementado su costo anual de manera impresionante, lo que ha hecho enfurecer al pueblo británico, ya que aún son ellos quienes corren con los gastos y todavía no se resuelve que pasará una vez dejen de ser miembros 'senior' de la Corona.

La agencia de seguridad del Reino Unido teme no poder hacer frente a la gran cantidad de seguridad que necesitan los duques de Sussex durante sus viajes una vez dejen de ser royals oficialmente el 31 de marzo, sin contar que su protección costará el doble de lo que era cuando eran miembros de la realza.

Antes se estimaba que gastaban alrededor de 10 millones de euros por mantenerlos a salvo de todo, pero ahora con sus viajes y separación de la realeza, estos se elevarían al doble, 20 millones de euros anuales, lo que ha enfurecido al pueblo británico.

La razón es que hasta el momento no se sabe que sucederá con dicho tema, pero se cree que la Corona continuará pagando con dinero de los contribuyentes la protección de los padres del Príncipe Archie y del pequeño royal.

Un oficial de seguridad de la agencia encargada ha señalado que Meghan y Harry actúan como si no existieran problemas y las reglas impuestas no existieran, al menos no para ellos.

La situación de Harry y Meghan ha exigido una ruptura completa del libro de reglas y están actuando como si ninguna de las reglas se aplicara a ellos. Ya existe una grave falta de oficiales capacitados y esto solo se suma a los problemas del Met", expresó.