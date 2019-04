Indignada, Laura Bozzo desmiente titulares sobre su supuesta muerte

Ciudad de México.- Después de que Laura Bozzo compartiera uno de los episodios más difíciles y peligrosos de su vida, todo parece indicar que su relato ha sido abordado de una forma en la que se llegó a considerar que la conductora había perecido de forma reciente.

La presentadora se ha visto en la necesidad de emplear Twitter para desmentir los titulares sobre que supuestamente ha muerto, esto tras abrir su corazón a Infobae sobre la operación durante la cual entró en shock séptico, lo que ella describió como “estar muerta” por 20 minutos.

Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino. Vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos, muerta, me tuvieron que resucitar con desfibrilador. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, narró en la entrevista la conductora peruana.