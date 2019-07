¡Inédito! Película del MCU es odiada entre los seguidores de la industria

Ciudad de México.- Tras el exitoso estreno de Avengers: Endgame y su inmensa aceptación, Disney decidió relanzar una versión extendida de esta, lo cual sucedió el último fin de semana de junio, lo que incluía una escena post-crédito y varios extras sorpresa al estreno original.

Se especula que esta decisión fue tomada en base para ganarse la taquilla y superar a Avatar como la película con mejor recaudación en la historia moderna del cine, cosa que no logró conseguir, quedándose a 27 millones de dólares de poder alcanzar la producción de James Cameron.

Sin embargo, no fue lo único que les salió mal a la famosa industria cinematográfica, sino que también lograron hacer que los fans odiaran una película de los Vengadores, lo que nunca se hubieran imaginado que podría suceder, que nadie hasta el momento había logrado, a pesar de ser fervientemente intentado por la competencia.

Diversas declaraciones de este fiel publicó señaló que fue una completa ofensa, que no agrega nada a la historia en general y que arruina la experiencia, principalmente por el hecho de presentar una escena a medias Hulk, pues no contaba con los efectos especiales además de no tener nada que ver con la trama y finalizando con que las escenas extras eran intrascendentes e innecesarias.

Pero, a pesar de tal fracaso se cree que los estrenos Spider-Man: Lejos de Casa y el Rey León en este mes de julio logren cumplir la meta de Disney de convertirse en el absoluto Rey de la taquilla.