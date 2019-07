Inés Gómez Mont asegura que no hay rivalidad con Téllez: "Es mejor reírnos"

Ciudad de México.- Tras el rumor de que Inés Gómez Mont tiene una fuerte rivalidad con Natalia Téllez, la conductora afirma que esto es mentira y hasta se ríe de los chismes.

A través de su cuenta de Instagram, Gómez Mont desmintió esta nota y asegura que lleva una excelente relación con Téllez, quien también respondió a estos señalamientos.

Saludos amiga @Natalia_tellez desde la playa donde me enteré y, me río de todo lo que nos inventan. Me parece muy injusto lo que te inventan por eso mejor reírnos y desacreditar a quienes quieren hace daño. Te adoro amiga”, escribió Inés.