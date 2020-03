Inés Gómez Mont, cansada de mentiras, habla de como su ex la abandonó

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont se sumó a las mujeres que alzan la voz para denunciar que su ex y padre de cuatro de sus hijos, Javier Díaz, la abandonó con la responsabilidad de ser madre de cuatro niños, pues su entonces pareja se dedicó más a la fiesta que a ser padre.

La guapa conductora abrió su corazón a Mónica Noguera para el programa De Primera Mano, y le contó que cuando su entonces pareja supo que tendrían triates, luego de haber tenido a ‘Inesita’, el simplemente dejó de hablarle y se alejó.

Él me dejó de hablar, él estaba muy enojado, no sé, hasta la fecha no sé por qué se habrá enojado como si yo de verdad lo hubiera planeado, como si yo hubiera hecho una trampa”.

Gómez Mont cuenta que pasó en cama alrededor de seis meses por el embarazo de los triates y que cuando tuvo amenazas de aborto, Javier Díaz simplemente no estuvo presente para apoyarla.

La presentadora señalo que si bien, no era un mosuntro, se cansó de las mentiras de su ex, pues en algunas ocasiones ha señalado que Gómez Mont no lo deja convivir con sus hijos.

Estoy muy cansada de tantas mentiras. Llega un punto donde dices tantas mentiras y tanto descaro, no se vale”.