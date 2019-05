Inés Gómez Mont ingresa al quirófano para ser operada de emergencia

Ciudad de México.- Por medio de sus redes sociales Inés Gómez Mont reveló que tuvo que ingresar de emergencia al quirófano para ser sometida a una operación de vesícula.

Ante los mensajes de preocupación de parte de sus fans, Gómez Mont expresó que se encuentra muy bien, recuperándose y lista para retomar sus actividades.

Hace días me tuvieron que operar de emergencia de la vesícula. Llevaba ya un mes y cachito sintiéndome muy mal, me habían hablado de tenerme que operar, pero no había querido por un tema de trabajo y porque la verdad estaba muy complicada en llamados, pensé que me podían controlar un poco los dolores, pero pues no, llegó un día que no soporté más y terminé en urgencias", informó Inés.