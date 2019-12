Inés Gómez Mont llora con tierna carta de su hija: "Espero que ya te mejores"

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont compartió lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos mientras se recupera de una cirugía en la cabeza.

La presentadora de 36 años publicó en redes sociales una carta que le hizo su hija Inés, donde le explica lo mucho que la ama y la extraña.

Debo de confesar que esta carta que me mandó mi princesa Inesita me hizo (llorar). Lo más difícil de este proceso ha sido tener que dejar de ver a las pulgas. Pero ya casi los veo y eso me pone muuuuuy FELIZ”, se lee.