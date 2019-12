Inés Gómez Mont no volverá a la TV; aún no se recupera de extirpación de tumor

Ciudad de México.- A pesar de que volvería como conductora del Teletón al lado de su comadre, Galilea Montijo, Inés Gómez Mont explicó que no podrá regresar al trabajo debido a que no se ha recuperado de la operación para extirparle un tumor de la cabeza.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora informó que sus médicos le dieron la orden para que permaneciera en reposo por más tiempo pues su cirugía fue bastante delicada.

Gómez Mont aseguró que le duele bastante no volver a trabajar pero admite que es mejor descansar para el próximo año regresar mejor que nunca.

Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teleton este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento… Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020!!!! Gracias por todos su cariño y sobre todo por sus porras. Gracias por estar al pendiente de mí.”