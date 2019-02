Inés Gómez Mont publica foto de Galilea Montijo en bikini y recibe críticas

Ciudad de México.- Las actrices mexicanas Inés Gómez Mont y Galilea Montijo sostienen una solida amistad; sin embargo, una de ellas expuso la intimidad de la otra.

Galilea, Inés y otro grupo de amigas decidieron salir a la playa, por lo que no dudaron en compartir imágenesde lo bien que la pasaron.

Sin embargo, Inés jamás pensó que podría dejar en ridículo a su mejor amiga por sus fotografías. A pesar de que la presentadora desató lujuria en redes sociales, ahora también provocó malos comentarios sobre su físico.

Las críticas fueron hechas en la cuenta de Inés Gómez Mont, quien fue la primera en compartir las postales:

Me parece que Andrea Legarreta para haber tenido dos hijas, tiene mejor cuerpo que Galilea”; “Galigata”; “maquíllense, como que les hace falta”; “yo creo que ya no les queda y se me hace mucha frivolidad. Puras cosas materiales, mucho adorno por fuera”, se lee en los comentarios.