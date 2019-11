Inés Gómez Mont reaparece tras ser operada de un tumor: "Estaba aterrada"

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales luego de la operación a la que se sometió para remover un tumor que se alojaba en su cabeza, además le dedicó un mensaje a su doctor Alfredo Quiñones.

Me daba terror lo que estaba sucediendo, fue algo que me tomó por sorpresa, jamás me imaginé que una visita al médico terminaría en una noticia como esta: ‘Inés tienes dos tumores cerebrales’”, escribió la conductora.

Gómez Mont visitó a varios especialistas, encontró en Alfredo, el encargado de sus operaciones, una luz para cerrar este episodio en su vida.

Le platiqué de la cantidad de hijos que tenía y no se la creía, lo único que le pedía era que me cuidara para estar bien para ellos. Siempre me ha mirado a los ojos y me ha dicho: ‘todo va a estar perfecto”, redactó la presentadora.