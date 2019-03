Inés Gómez Mont revela la verdad sobre la pelea de su esposo por ataque de celos

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga bautizaron a su hija menor, María, el evento generó polémica cuando comenzó a correr la supuesta noticia de que el abogado había golpeado a Menny Carrasco, supuestamente por un ataque de celos.

Meses después, Inés, decidió explicar la realidad de los hechos y dejar en claro el verdadero acontecimiento.

Incluso Inés mencionó que su esposo es una persona muy pacífica y no es nada celoso, al igual que ella.

May no es nada celoso, ¿Tú crees que si fuera celoso me dedicaría a la tele y subiría las fotos que subo y me abrazarían como me abrazan mis amigos? Aparte, no podría estar con alguien celoso. Tampoco soy celosa”, aclaró la actriz.