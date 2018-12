Infidelidades de Juan Soler serían el motivo de su separación con Maki

Ciudad de México.- A pesar de que Maki y Juan Soler afirmaron por medio de un comunicado que el motivo de su separación tras 15 años de matrimonio era la distancia, ahora ha salido a la luz que el verdadero motivo serían las constantes infidelidades del actor.

De acuerdo a una publicación, una amiga de la ahora expareja reveló que Maki y Juan tenían problemas en su matrimonio desde hace algunos años, pero lo que vino a finiquitar su relación fue que el artista tuvo que viajar a México a trabajar.

Desde hace dos años esa relación ya no daba para más, pero ambos se empeñaban en seguir, sobre todo por sus hijas; incluso, Maki le propuso a Juan tomar terapia de pareja, pero él nunca ha creído en esas cosas y en un principio no quiso; después le dijo que sí la tomarían y fue cuando a él lo llamaron de México a mediados de 2016 para venir a grabar la telenovela Nada personal, y él se vino para acá. Maki viajaba de Miami a México para verlo, y él también iba algunos fines de semana para convivir con ellas. Ella no era celosa, pero de un tiempo para acá se volvió insegura y celosa, y los pleitos eran constantes”, contó la persona allegada a los actores.

Sobre el comportamiento de Soler con las mujeres a pesar de estar casado, la amiga explicó:

Juan siempre ha sido ojo alegre; él es muy guapo y en el lugar donde se pare llama mucho la atención, y Maki lo sabe, porque incluso frente a ella las mujeres llegaban a coquetearle a su marido, como si no estuviera ahí. Lo más triste es que él no les ponía un alto; digo, no a todas les seguía la onda, pero al menos a las guapas les permitía el coqueteo o la bromita, y a Maki no le gustaba que no le diera su lugar”.

Finalmente, la amiga de los Soler confirmó las constantes infidelidades del histrión.

No sólo una, sino varias veces, y ella siempre lo supo, sólo que se hacía de la vista gorda; porque como seguían, viviendo juntos, él no podía hacer algo más, pero en cuanto Juan se mudó solo a México, Maki ya no tuvo el control de la situación como antes”.

Cabe señalar que la actriz declaró hace algunos días que su separación con Juan no era definitiva, y tras resaltar las cualidades del padre de sus hijas, manifestó su esperanza de reconciliación.